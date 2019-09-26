ИА «Ореанда-Новости». Группа американских учёных нашли в куркуме следы свинца, пишет «МК».



К такому выводу специалисты прошли, изучая анализы крови жителей Бангладеш. Оказалось, что ядовитое вещество попало в кровь как раз с популярной приправой.



Учёные заявили, что в неё добавляют хромат свинца, чтобы она приобрела ярко-жёлтый цвет. Так приправу окрашивают ещё с 1980-х годов, так как растения потеряли цвет из-за наводнения. По мнению учёных, производители должны начать применять другие способы изготовления приправы, сократив количество искусственных красителей.