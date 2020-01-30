ИА «Ореанда-Новости». Специалисты обнаружили тёплую воду в основании антарктического ледника.

Учёные заявили об открытии, которое они совершили под ледником Туэйтса в Антарктиде. Они сообщают, что найденная ими тёплая вода говорит об активном таянии ледникового покрова континента. Об этом сообщил сайт Нью-Йоркского университета.

Ледник Туэйтса быстро движется в сторону океана. Он создаёт реальную угрозу подъёма уровня океана, так как он в любой момент может отколоться. Сообщается, что учёные выяснили, что именно тёплая вода, которую обнаружили в основании ледника, заставляет его быстро двигаться к океану.

Учёные считают, что если ледник всё же обрушится в воду, то уровень Мирового океана может подняться почти на метр.