Из-за холода у щенка хорошо сохранились кости, ткани, шерсть и зубы. Уже известно, что животное умерло в возрасте двух месяцев, причина смерти неизвестна.Сейчас учёные выясняют, был ли это щенок волка или собаки. Предполагается, что это пример эволюционного перехода от одного вида к другому.