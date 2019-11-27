27.11.2019, 18:58
Учёные нашли в Сибири мумию щенка возрастом 18 тысяч лет
ИА «Ореанда-Новости». В Сибири учёные нашли останки щенка, которые лежали во льду около 18 тысяч лет, пишут «Известия».
Из-за холода у щенка хорошо сохранились кости, ткани, шерсть и зубы. Уже известно, что животное умерло в возрасте двух месяцев, причина смерти неизвестна.
Сейчас учёные выясняют, был ли это щенок волка или собаки. Предполагается, что это пример эволюционного перехода от одного вида к другому.
Из-за холода у щенка хорошо сохранились кости, ткани, шерсть и зубы. Уже известно, что животное умерло в возрасте двух месяцев, причина смерти неизвестна.
Сейчас учёные выясняют, был ли это щенок волка или собаки. Предполагается, что это пример эволюционного перехода от одного вида к другому.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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