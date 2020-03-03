ИА «Ореанда-Новости». Учёные рассказали о вирусе, который признали самым близким родственником коронавируса COVID-19.

Международная исследовательская группа по коронавирусам представила результаты классификации коронавируса COVID-10 или 2019-nCoV. Специалисты считают, что этот вирус является ближайшим родственником SARS-CoV, вспышка которого датируется 2002-2003 годами. Об этом сообщила пресс-служба МГУ, профессор которого также принимал участие в классификации.

В сообщении отмечается, что классификация новых видов коронавируса основывается на оценке и сравнении их генетического родства с уже известными человечеству вирусами. Так, на данный момент исследователи знакомы с 39 видами коронавирусов.

Учёные дали новому коронавируса название SARS-CoV-2, так как у него найдена особая генетическая близость с SARS-CoV.