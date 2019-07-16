ИА «Ореанда-Новости». Студенты из Стэнфордского университета создали программу, которая подбирает идеально подходящую пару для брака, пишет Ferra.ru.



Программа основана на алгоритме, который анализирует ответы пользователей об их ценностях. Создатели программы утверждают, что основывали её именно на ценностях, так как интересы и увлечения у людей меняются. А вот физические характеристики студенты посчитали наименее важным фактором.



В сборе данных для программы участвовали 7600 человек. Они заполняли анкету, а алгоритм сравнивал ответы и подбирал каждому «идеальную» пару. Некоторым из участников попадались бывшие бойфренды и девушки.