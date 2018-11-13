ИА «Ореанда-Новости» Удивительный эксперимент был проведен нанотехнологами В США. Благодаря удачной интеграции цианобактерий с шампиньоном, они смогли получить источник электрического тока.

Бионический гриб был создан путем сплетения цианобактериальных клеток с наполнителями из графена (GNR) со шляпкой гриба для генерации фотосинтетической биоэлектричества. Объединённые таким образом GNR функционируют как передатчики для внеклеточного переноса электронов из цианобактерий, приводящих к образованию фототока.

Для сборки цианобактерий использовалась технология 3d печати. Благодаря равномерному распределению популяции клеток учёные смогли добиться их максимально эффективного коллективного поведения.

Цианобактерии - это зелёные водоросли, которые наиболее близки к древнейшим микроорганизмам, когда-то населявшим Землю. Это единственные бактерии, имеющие навык оксигенного фотосинтеза (поглощение квантов света).

Цианобактерии так же удивительны своей способностью генерировать электрический ток.

В качестве наиболее удачной питательной среды для бактерий был выбран шампиньон, так как незадолго до приведения эксперимента учёные обнаружили, что цианобактерии могут прожить на шляпке гриба достаточно долго - целых несколько дней. Объем питательных веществ шампиньона сильно превысил объем предыдущей среды эксперимента - кремния.

Благодаря свойствам гриба учёные смогли продлить генерацию электрического тока на столько, чтобы не просто успеть его сгенерировать, но и тщательно изучить процесс.

На полученный бионический гриб возлагаются большие надежды. Кто знает, может, спустя несколько десятков лет, данное открытие сможет привести учёный мир к рывку прогресса.

Исследование многомерной интеграции между различными микробиологическими царствами обладает потенциалом для разработки бионических архитектур следующего поколения. Бактериальное и грибковое королевство демонстрирует взаимный симбиоз, который может предложить расширенные функциональные возможности для этих бионических архитектур. Кроме того, функциональные наноматериалы могут служить зондирующими агентами для доступа к более новой информации от микробных организмов.