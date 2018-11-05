Алгоритм управляет четырёхколёсным роботом и квадракоптером. Программа, используя данные с дрона, строит карту окружающего мира, а наземного робота отправляет доделывать эту карту по наиболее длинному участку границы. По замыслу учёных, так устройство мотивировано на исследование новых территорий. При этом, алгоритм направляет устройства так, что тот или другой не будут изучать участок, если его уже проверил напарник.Тестирование программы проходило в помещении размером 17 на 8 метров, а также в комнате 20 на 20 метров. Результаты проверки показали, что совместное составление карты на порядок быстрее одиночного.Также стало известно, что в Японии учёные создали робота с ногами и прикрепили его к дрону для поддержания баланса. Квадракоптер позволяет роботу не только ровно стоять, но и ведет его в нужную сторону. Учёные создали специальный алгоритм, который дарит роботу баллы, если он двигает ногами одновременно с движением дрона, тем самым мотивирую робота на совместную работу.Ранее сообщалось о том, что в России разрабатывают робот-танк. В планах сделать его неуязвимым для гранатомётов и мин. За основу взят действующий танк Т-72Б3. В Минобороне России сообщали, что робота создают, чтобы добиться снижения человеческих потерь в условиях городского боя. Отмечается, что робот-танк будет достаточно манёвренным, а также будет уметь стрелять по живым мишеням в радиусе 360 градусов, но не повреждая стоящие там здания. Сейчас у робота есть рабочее название «Штурм». Стоимость проекта неизвестна, но предполагается, что «Штурмом» можно будет оснастить не только танки Т-72Б3, но и другие различные боевые машины. В Минобороне отмечали, что автоматизация бронемашин может обойтись относитеьно недорого для государственного бюджета.