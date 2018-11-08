08.11.2018, 19:22
Учёные научились добывать электричество из грибов
ИА «Ореанда-Новости». Американские биологи смогли превратить обычные шампиньоны в генераторы электричества. Учёные нанесли на грибы распечатанные на 3D-принтере специальные бактерии и сеть, которая собирала вырабатываемое ими электричество.
Один такой модифицированный гриб может вырабатывать около 65 наноампер. Таким образом, электричеством с одного шампиньона можно запитать какой-нибудь простой датчик. А энергии, которую может дать колония грибов, хватит для работы аудиоплеера или другого не слишком энергозатратного устройства.
Учёные отметили, что достаточно много живых организмов, среди которых есть растения, микробы и даже животные, могут вырабатывать электрический ток, а также проводить его. Биологи давно занимаются изучением этих свойств и пытаются адаптировать их к повседневным целям. В этом конкретном случае гриб стал очень удобной средой обитания для бактерий: шампиньоны питали и защищали их одновременно.
Биологи отметили, что пытались показать людям, что можно заставить представителей двух различных царств вступить в симбиоз, образовав тем самым гибридную систему. Такие способы добычи электричества, по мнению учёных, могут быть востребованы во многих сферах: от медицины и здравоохранения до производства электроэнергии.
Ранее химики из Швеции сделали из обычной розы своеобразный конденсатор. Они пропитали ее раствором особого токопроводящего полимера, не мешающего жизни растения. С помощью такого «живого провода», учёные смогли сделать транзисторы. У них даже получилось сделать из листьев розы своеобразные экраны, которые меняли цвет в зависимости от напряжения тока.
Японские учёные недавно выяснили, что разряды тока могут придать жевательной резинке вечный вкус. Они разработали специальную жвачку, в которую поместили устройство, которое вырабатывает электрические импульсы. Они и помогают сохранять вкус лакомства. При этом, по заявлению учёных, эти разряды тока безопасны для человека, он их даже не почувствует.
Один такой модифицированный гриб может вырабатывать около 65 наноампер. Таким образом, электричеством с одного шампиньона можно запитать какой-нибудь простой датчик. А энергии, которую может дать колония грибов, хватит для работы аудиоплеера или другого не слишком энергозатратного устройства.
Учёные отметили, что достаточно много живых организмов, среди которых есть растения, микробы и даже животные, могут вырабатывать электрический ток, а также проводить его. Биологи давно занимаются изучением этих свойств и пытаются адаптировать их к повседневным целям. В этом конкретном случае гриб стал очень удобной средой обитания для бактерий: шампиньоны питали и защищали их одновременно.
Биологи отметили, что пытались показать людям, что можно заставить представителей двух различных царств вступить в симбиоз, образовав тем самым гибридную систему. Такие способы добычи электричества, по мнению учёных, могут быть востребованы во многих сферах: от медицины и здравоохранения до производства электроэнергии.
Ранее химики из Швеции сделали из обычной розы своеобразный конденсатор. Они пропитали ее раствором особого токопроводящего полимера, не мешающего жизни растения. С помощью такого «живого провода», учёные смогли сделать транзисторы. У них даже получилось сделать из листьев розы своеобразные экраны, которые меняли цвет в зависимости от напряжения тока.
Японские учёные недавно выяснили, что разряды тока могут придать жевательной резинке вечный вкус. Они разработали специальную жвачку, в которую поместили устройство, которое вырабатывает электрические импульсы. Они и помогают сохранять вкус лакомства. При этом, по заявлению учёных, эти разряды тока безопасны для человека, он их даже не почувствует.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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