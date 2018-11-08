ИА «Ореанда-Новости». Американские биологи смогли превратить обычные шампиньоны в генераторы электричества. Учёные нанесли на грибы распечатанные на 3D-принтере специальные бактерии и сеть, которая собирала вырабатываемое ими электричество.

Один такой модифицированный гриб может вырабатывать около 65 наноампер. Таким образом, электричеством с одного шампиньона можно запитать какой-нибудь простой датчик. А энергии, которую может дать колония грибов, хватит для работы аудиоплеера или другого не слишком энергозатратного устройства.

Учёные отметили, что достаточно много живых организмов, среди которых есть растения, микробы и даже животные, могут вырабатывать электрический ток, а также проводить его. Биологи давно занимаются изучением этих свойств и пытаются адаптировать их к повседневным целям. В этом конкретном случае гриб стал очень удобной средой обитания для бактерий: шампиньоны питали и защищали их одновременно.

Биологи отметили, что пытались показать людям, что можно заставить представителей двух различных царств вступить в симбиоз, образовав тем самым гибридную систему. Такие способы добычи электричества, по мнению учёных, могут быть востребованы во многих сферах: от медицины и здравоохранения до производства электроэнергии.

Ранее химики из Швеции сделали из обычной розы своеобразный конденсатор. Они пропитали ее раствором особого токопроводящего полимера, не мешающего жизни растения. С помощью такого «живого провода», учёные смогли сделать транзисторы. У них даже получилось сделать из листьев розы своеобразные экраны, которые меняли цвет в зависимости от напряжения тока.

Японские учёные недавно выяснили, что разряды тока могут придать жевательной резинке вечный вкус. Они разработали специальную жвачку, в которую поместили устройство, которое вырабатывает электрические импульсы. Они и помогают сохранять вкус лакомства. При этом, по заявлению учёных, эти разряды тока безопасны для человека, он их даже не почувствует.