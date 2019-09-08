ИА "Ореанда-Новости" Учёным из России и Финляндии удалось доказать, что управлять клетками крови возможно. Это стало реальностью благодаря серии проведённых экспериментов.



Сотрудники Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» и финского Университета Оулу в ходе эксперимента смогли манипулировать кровяными клетками с помощью оптического лазерного прицела. Помимо того, что клетками крови возможно стало управлять, учёные смогли доказать, что их можно изучать во время лазерного воздействия. По информации, предоставленной профессором Игорем Меглинским, оптический лазерный прицел является условием для взаимодействия между клетками крови. Причём такое воздействие невозможно зафиксировать в обычных условиях. При определённой комбинации методов можно измерить влияние наночастиц на красные клетки крови – эритроциты.

Главное значение этого открытия заключается в том, что теперь возможно решить проблему адресной доставки лекарственных препаратов к поражённым тканям и органам. Для этого следует и дальше изучать процессы, которые происходят в эритроцитах во время воздействия на них оптического лазерного прицела. Исследователи утверждают, что использование клеток крови как средства для доставки препаратов является не единственным практическим применением этого научного открытия. Эритроциты могут быть применены в иммунотерапии, в создании крови искусственного происхождения, а также в других направлениях, существующих в биомедицинской науке.