Специалисты провели опыты на мышах, которых поместили на беговую дорожку. Оказалось, что производительность тренировок улучшалась «вечером», то есть к концу активного периода для грызуна. Так, учёные выявили, что у мышей был повышен вечером уровень метаболита ZMP, связанного с выработкой энергии и сжиганием жира.Отмечается, что тестирование с людьми показало такие же результаты. Выяснилось, что занятия спортом в вечернее время проходят при пониженном потреблении кислорода, что делает упражнения эффективнее.