Опыт учёные начали ещё в 1987 году, в исследование приняли участие более 40 тысяч человек в возрасте от 25 до 74 лет.В течение долгих лет учёные анализировали всё, что могло оказать влияние на здоровье. Кроме того, эксперты наблюдали за питанием, привычками и хроническими болезнями участников эксперимента.Оказалось, что большое влияние на продолжительность жизни человека оказывают диабет, курение и сильный регулярный стресс. Сокращали срок полноценной жизни также нехватка фруктов, овощей и недостаток физической нагрузки.