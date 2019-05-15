Учёные из Мичиганского университета провели исследование, в котором приняли участие 250 студентов. Им измерили длину теломер, защищающих ДНК от повреждений во время деления клеток, до начала обучения и после. Теломеры – это индикаторы клеточного старения.Оказалось, что в период напряжённой учёбы ДНК стареет в шесть раз быстрее. При этом эффекти напрямую зависит от периода стрессовой ситуации.