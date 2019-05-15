15.05.2019, 13:55
Учёные назвали главную причину ускоренного старения
ИА «Ореанда-Новости». Исследователи из США заявили, что работа и учёба в условиях стресса приводит к преждевременному старению.
Учёные из Мичиганского университета провели исследование, в котором приняли участие 250 студентов. Им измерили длину теломер, защищающих ДНК от повреждений во время деления клеток, до начала обучения и после. Теломеры – это индикаторы клеточного старения.
Оказалось, что в период напряжённой учёбы ДНК стареет в шесть раз быстрее. При этом эффекти напрямую зависит от периода стрессовой ситуации.
Учёные из Мичиганского университета провели исследование, в котором приняли участие 250 студентов. Им измерили длину теломер, защищающих ДНК от повреждений во время деления клеток, до начала обучения и после. Теломеры – это индикаторы клеточного старения.
Оказалось, что в период напряжённой учёбы ДНК стареет в шесть раз быстрее. При этом эффекти напрямую зависит от периода стрессовой ситуации.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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