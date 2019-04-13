Учёные провели опыт – в первый день людям давали на завтрак омлет, во второй – овсянку с фруктами. При этом остальная пища в течение дня была одинаковой. Приборы фиксировали уровень сахара в крови каждые пять минут.Оказалось, что жирный и низкоуглеводный завтрак, то есть омлет, помог избежать выброса сахара, который происходит у больных диабетом второго типа сразу после приема пищи. При этом этот эффект сохранялся весь день.