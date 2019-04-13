13.04.2019, 11:06
Учёные назвали идеальный завтрак для диабетиков
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты из Канады выяснили, что низкоуглеводный завтрак с высоким содержанием жиров помогает больным диабетом второго типа контролировать уровень глюкозы весь день.
Учёные провели опыт – в первый день людям давали на завтрак омлет, во второй – овсянку с фруктами. При этом остальная пища в течение дня была одинаковой. Приборы фиксировали уровень сахара в крови каждые пять минут.
Оказалось, что жирный и низкоуглеводный завтрак, то есть омлет, помог избежать выброса сахара, который происходит у больных диабетом второго типа сразу после приема пищи. При этом этот эффект сохранялся весь день.
Учёные провели опыт – в первый день людям давали на завтрак омлет, во второй – овсянку с фруктами. При этом остальная пища в течение дня была одинаковой. Приборы фиксировали уровень сахара в крови каждые пять минут.
Оказалось, что жирный и низкоуглеводный завтрак, то есть омлет, помог избежать выброса сахара, который происходит у больных диабетом второго типа сразу после приема пищи. При этом этот эффект сохранялся весь день.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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