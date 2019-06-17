ИА «Ореанда-Новости». Врачи из Великобритании рассказали о лучших средствах, которые помогают повысить мощность мозга.



Так, одним и самых полезных веществ признан рыбий жир, так как в нём содержится много докозагексаеновой и эйкозапентаеновой кислот. Два типа Омега-3 жирных кислот дают возможность значительно повысить когнитивные способности.



Кроме того, полезен для работы мозга и витамин В. Исследование показало, что люди, которые страдали от ухудшения познавательных способностей, в течение двух лет пили В12 и фолиевую кислоту. В результате их результаты заметно улучшились.



Полезен также и витамин D, он поддерживает рост новых клеток мозга и стимулирует удаление амилоида.