ИА «Ореанда-Новости». Американские учёные выяснили, что болезнь Альцгеймера можно выявить на ранней стадии за счёт необычного симптома, пишет издание «Актуальные новости».



Оказалось, что этот симптом – продолжительный сон в течение дня. Это может говорить о том, что в мозге у человека начались дегенеративные процессы.



Исследователи провели опыт, в котором приняли участие три группы людей: полностью здоровые, те, у кого болезнь Альцгеймера наблюдалась на начальной стадии, и те, у кого она уже прогрессировала.



Учёные говорят, что насторожиться следует тогда, когда продолжительный сон в течение дня происходит при наличии полноценного отдыха и ночью. Мозг просто требует больше времени, чтобы восстановиться, так как функционирование некоторых его участков было нарушено.