ИА «Ореанда-Новости». Английские учёные обнаружили, что некоторые вида бульонов могут прервать жизненный цикл паразита Plasmodium falciparum, который вызывает малярию у людей, пишет РИА Новости.



Всего учёные исследовали 56 видов бульона, который приготовили дома. Оказалось, что за 72 часа содержимое образцов пяти бульонов сдержало развитие Plasmodium falciparum на 50 процентов, ещё четырёх — на более чем 50 процентов.



Специалисты пришли к выводу, что нужно исследовать это явление и дальше. Таким образом, учёные хотят найти ингредиент, у которого самое сильное антималярийное действие.