19.11.2019, 16:20
Учёные назвали неожиданную пользу бульонов
ИА «Ореанда-Новости». Английские учёные обнаружили, что некоторые вида бульонов могут прервать жизненный цикл паразита Plasmodium falciparum, который вызывает малярию у людей, пишет РИА Новости.
Всего учёные исследовали 56 видов бульона, который приготовили дома. Оказалось, что за 72 часа содержимое образцов пяти бульонов сдержало развитие Plasmodium falciparum на 50 процентов, ещё четырёх — на более чем 50 процентов.
Специалисты пришли к выводу, что нужно исследовать это явление и дальше. Таким образом, учёные хотят найти ингредиент, у которого самое сильное антималярийное действие.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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