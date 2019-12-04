04.12.2019, 16:53
Учёные назвали неожиданную пользу острого перца
ИА «Ореанда-Новости». Китайские учёные заявили, что вещество капсамцин, которое есть в перце чили, может продлевать жизнь самкам дрозофил примерно на 15 процентов, пишет «МК».
При этом в опытах с самцами такого эффекта не было. Учёные отмечают, что под действием капсамцина самки дрозофил меньше двигаются. Возможно, продление жизни связано с экономией ресурсов.
Результаты исследования были опубликовано в журнале Experimental Gerontology.
При этом в опытах с самцами такого эффекта не было. Учёные отмечают, что под действием капсамцина самки дрозофил меньше двигаются. Возможно, продление жизни связано с экономией ресурсов.
Результаты исследования были опубликовано в журнале Experimental Gerontology.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии