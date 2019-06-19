Так, оказалось, что хроническая усталость появляется из-за постуральной ортостатической тахикардии. Причём этот синдром проявляется по-разному: он может привести к полнейшему изнеможению или просто ослабить внимание и концентрацию.Учёные отметили, что чаще всего люди с синдромом постуральной ортостатической тахикардии испытывают головокружение в положении стоя, при этом состояние человека предобморочное. Кроме того, возможны тошнота и рвота. При этом врачи зачастую путают этот синдром с хронической усталостью.