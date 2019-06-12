Кроме того, в этой ягоде много железа, поэтому она повышает уровень гемоглобина. Арбуз также способствует нормализации пищеварительной системы. Некоторые врачи советуют его есть при диарее.Арбуз также содержит вещества, которые влияют на организм как антидепрессанты. Мякоть арбуза содержит ещё гемицеллюлозу, витамины В1, В2, РР, С, фолиевую кислоту, каротин, провитамин А и магний.