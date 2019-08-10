ИА «Ореанда-Новости». Некоторые популярные овощи могут навредить организму, отмечают специалисты.



Так, среди таких овощей называют картофель, так как в нём много крахмала, который повышает уровень сахара в крови. Кроме того, в кожуре картофеля есть соланин, который отрицательно действует на нервную систему, пишет «МК».



Это же вещество есть и в баклажане. При этом чем спелее баклажан, тем больше в его кожуре соланина. Эксперты также подчёркивают, что при термической обработке этот овощ теряет все свои полезные свойства.



Петрушка имеет свойство накапливать нитраты, к тому же более 100 граммов петрушки в день может вызвать судороги, головные боли. А вот болгарский перец может навредить суставам, если есть его в больших количествах. Кроме того, не рекомендуют его употреблять и при гастрите.