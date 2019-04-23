Учёные выяснили, что некоторые люди больше склонны к ночным кошмарам, чем другие. Исследователи пришли к выводу, что кошмары могут быть обусловлены подавляемыми вспышками гнева. Таким образом, плохие сны имеют неврологическую природу. Получается, что лечить кошмары нужно исходя как раз от этого.Отмечается, что исследование может помочь большому количеству людей избавиться от ночных кошмаров, которые негативно влияют на организм.