28.01.2020, 11:13
Учёные назвали причину вымирания многих животных
ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Гетеборгского университета в Швеции назвали реальную причину вымирания многих видов животных. Они указали, что во всём виновато человечество.
По мнению научных сотрудников университета, человек составил живую конкуренцию хищникам. И это касается не только современных людей, но и их предков. Причина вымирания животных кроется не только в изменении климата.
Наши предки крали у хищников пойманную добычу, вызываю прямую конкуренцию и влияние на популяцию зверей, а также охотились за травоядными животными. А когда начали появляться примитивные орудия труда, человек полноценно перешёл к охоте на всех зверей, которая постепенно привела к вымиранию некоторых видов животных.
По мнению научных сотрудников университета, человек составил живую конкуренцию хищникам. И это касается не только современных людей, но и их предков. Причина вымирания животных кроется не только в изменении климата.
Наши предки крали у хищников пойманную добычу, вызываю прямую конкуренцию и влияние на популяцию зверей, а также охотились за травоядными животными. А когда начали появляться примитивные орудия труда, человек полноценно перешёл к охоте на всех зверей, которая постепенно привела к вымиранию некоторых видов животных.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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