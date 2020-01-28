По мнению научных сотрудников университета, человек составил живую конкуренцию хищникам. И это касается не только современных людей, но и их предков. Причина вымирания животных кроется не только в изменении климата.Наши предки крали у хищников пойманную добычу, вызываю прямую конкуренцию и влияние на популяцию зверей, а также охотились за травоядными животными.