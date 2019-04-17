Учёные провели исследование, в котором приняли участие 798 мужчин, которые родились в 1943 году. Их разделили на четыре группы по частоте сердцебиения: 55 и меньше, 55—65, 65—75 и более 75 ударов в минуту. Эксперимент они начали в 1973 году.Специалисты обнаружили, что многие мужчины, у которых пульс был более 55 ударов, курили и вообще вели нездоровый образ жизни. Однако уровень смертности от различных сердечных заболеваний и других причин в группе с пульсом более 75 ударов был вдвое выше, чем у пациентов с частотой сердечных сокращений менее 55 ударов в минуту.Российские кардиохирурги с выводами коллег согласились, отмечает RT. Врачи напомнили, что пульс от 50 до 65 оптимален для поддержания здоровья и жизненного тонуса человека.