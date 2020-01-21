ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Германии рассказали, какие привычки могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний, пишут «Известия».



Так, в зоне риска оказались те, что любит сидеть у иллюминатора в самолёте. Оказалось, что стёкла иллюминаторов пропускают до 47% лучей UVA, которые приводят к преждевременному старению кожи человека, а это повышает риск развития рака кожи.



Кроме того, к плохим привычкам учёные отнесли и привычку ездить в машине с открытым окном: на развитие рака лёгких и мочевого пузыря влияют выхлопные газы.



Опасны для человека также и токсичные чернила на кассовых чеках, которые напечатаны на термобумаге с бисфенолом.