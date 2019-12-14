ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Тайваня утверждают, что красный рис, обогащённый монаколином K и гамма-аминомасляной кислотой, позволяет снизить уровень холестерина, пишет «МК».



Учёные провели опыт, в котором приняли участие 50 человек. Некоторым из них давали рис с монаколином K, другим – с гамма-аминомасляной кислотой, а третьим – не обогащенный ни одним из этих веществ и игравший роль плацебо.



Опыт продолжался три месяца. Оказалось, что эти вещества помогли снизить уровень холестерина. При этом монаколин К, по наблюдениям авторов исследования, оказался в этом отношении эффективнее.