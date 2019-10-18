18.10.2019, 21:57
Учёные назвали продукты, которые помогут продлить жизнь
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты рассказали, что всего несколько продуктов помогут увеличить продолжительность жизни, сообщает журнал «Профиль».
Так, для нормальной работы сердечно-сосудистой системы нужно есть ягоды. Они содержат антиоксиданты. Особенно полезны клубника и черника.
Кроме того, снижает холестерин и миндаль. Его достаточно съедать по 43 грамма каждый день – тогда за 6 недель уровень «хорошего» холестерина в организме существенно повысится.
Не стоит забывать и о чёрном шоколаде. Он понижает риск ишемической болезни сердца.
Так, для нормальной работы сердечно-сосудистой системы нужно есть ягоды. Они содержат антиоксиданты. Особенно полезны клубника и черника.
Кроме того, снижает холестерин и миндаль. Его достаточно съедать по 43 грамма каждый день – тогда за 6 недель уровень «хорошего» холестерина в организме существенно повысится.
Не стоит забывать и о чёрном шоколаде. Он понижает риск ишемической болезни сердца.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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