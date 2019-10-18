Так, для нормальной работы сердечно-сосудистой системы нужно есть ягоды. Они содержат антиоксиданты. Особенно полезны клубника и черника.Кроме того, снижает холестерин и миндаль. Его достаточно съедать по 43 грамма каждый день – тогда за 6 недель уровень «хорошего» холестерина в организме существенно повысится.Не стоит забывать и о чёрном шоколаде. Он понижает риск ишемической болезни сердца.