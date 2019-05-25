Оказалось, что клубника хорошо влияет на работу сердца, кишечника и помогает выровнять тон кожи. Для поддержания молодости хороши также яблоки – они помогают выводить из организма отмершие клетки. Яблоки, как говорят эксперты, полезны и для печени.Стоит обратить внимание и на лук. Он регулирует уровень холестерина и активирует процесс обмена веществ. Кроме того, лук помогает справиться с проблемой пигментации.