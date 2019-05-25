25.05.2019, 19:09
Учёные назвали продукты, которые помогут сохранить молодость
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты рассказали, что клубника поможет сохранить молодость. Эта ягода помогает защитить мозг от старения, а также оказывает профилактику болезни Альцгеймера.
Оказалось, что клубника хорошо влияет на работу сердца, кишечника и помогает выровнять тон кожи. Для поддержания молодости хороши также яблоки – они помогают выводить из организма отмершие клетки. Яблоки, как говорят эксперты, полезны и для печени.
Стоит обратить внимание и на лук. Он регулирует уровень холестерина и активирует процесс обмена веществ. Кроме того, лук помогает справиться с проблемой пигментации.
Оказалось, что клубника хорошо влияет на работу сердца, кишечника и помогает выровнять тон кожи. Для поддержания молодости хороши также яблоки – они помогают выводить из организма отмершие клетки. Яблоки, как говорят эксперты, полезны и для печени.
Стоит обратить внимание и на лук. Он регулирует уровень холестерина и активирует процесс обмена веществ. Кроме того, лук помогает справиться с проблемой пигментации.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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