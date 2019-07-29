ИА «Ореанда-Новости». Эксперты рассказали, какие продукты могут способствовать выводу шлаков из организма, пишет «МК».



Так, эксперты советуют обратить внимание на корицу – она является природным консервантом, нормализует работу кишечники и очищает. В борьбе с токсинами помогают белокочанная капуста и брокколи.



Вывести шлаки из организма поможет и репчатый лук, так как в нём много антиоксидантов. Эксперты отмечают также пользу яблока и листьев базилика.