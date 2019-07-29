29.07.2019, 17:17
Учёные назвали продукты, которые помогут вывести токсины из организма
ИА «Ореанда-Новости». Эксперты рассказали, какие продукты могут способствовать выводу шлаков из организма, пишет «МК».
Так, эксперты советуют обратить внимание на корицу – она является природным консервантом, нормализует работу кишечники и очищает. В борьбе с токсинами помогают белокочанная капуста и брокколи.
Вывести шлаки из организма поможет и репчатый лук, так как в нём много антиоксидантов. Эксперты отмечают также пользу яблока и листьев базилика.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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