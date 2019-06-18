ИА «Ореанда-Новости» Исследователи из нескольких стан выявили взаимосвязь между рядом продуктов и развитием смертельных заболеваний. Так, опасными для человека считаются конечные продукты гликирования (AGEs), они могут провоцировать развитие рака, болезни Альцгеймера, диабета, аллергии и других заболеваний. Об этом пишет издание Daily Mail.

Особенно высокий уровень AGEs в продуктах, которые приготовлены с использованием высокотемпературных методов обработки, например на сковороде или во фритюре. При употреблении их в пищу в организме возникает «ложная тревога», что приводит к тому, что клетки организма получают повреждения, что в результате приводит к возникновению опасных заболеваний.

Поэтому учёные рекомендуют исключить из рациона питания жареную и жирную пищу: мясо, жирные сыры, омлеты и яичницы.