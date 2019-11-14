ИА «Ореанда-Новости». Учёные нашли способ, который сможет помочь при депрессии.

Американские учёные провели исследование, в результате которого, нашли способ помочь людям с депрессией. Результаты их исследования можно прочитать на сайте MedicialXpress.

В исследовании учёных из школы медицины Бостонского университета принимали участие 30 человек. Они все страдали клинической депрессией. В рамках исследования они занимались йогой.

Через месяц с начала эксперимента у пациентов улучшился сон и уменьшились случаи бессонницы. Они стали более спокойными. Частично ушли следы истощения.

Соавтор исследования полагает, что взаимосвязь между депрессией и йогой установлена прочно. Таким образом, можно помочь многим людям, страдающим расстройствами, добавила она.