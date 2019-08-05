ИА «Ореанда-Новости». Специалист в области фитнеса Ники Виброу из британского Колчестера сообщила о необычном способе остановить процесс старения, пишет Daily Mail.



Так, эксперт советует питьв сутки 8 кружек чая в день, чтобы поддерживать оптимальный водный баланс.



По словам Виброу, чаем можно заменить обычную воду, которую в больших количествах рекомендуют пить эксперты. Виброу отметила, что пьёт чай каждый час. Антиоксиданты в составе напитка способствуют потере веса и снижению уровня холестерина.



Кроме того, эксперт советует не пренебрегать витаминами и микроэлементами, а также помнить про сыворотки для кожи.