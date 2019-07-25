ИА «Ореанда-Новости» Группа исследователей из университетов США, Австралии и Катара выяснила, какой продукт может вызывать у человека старческое слабоумие, сообщает портал «МедикФорум».

Эксперты установили, что у людей, предпочитающих острую пищу, в частности перец чили, риск возникновения старческого слабоумия выше. Учёные провели исследование, в ходе которого проанализировали данные 5 тыс. жителей Китая, которые собирались в течение 15 лет.

Средний возраст испытуемых на старте исследования составлял 63,5 года. В ходе исследования они проходили тесты на умственные способности, а также записывали свой рацион.

Эксперты выяснили, что у тех, кто употреблял в пищу острые продукты, был интенсивнее выражен процесс снижения когнитивных функций. Учёные предположили, что вызвал этот процесс перец чили, а точнее один из его компонентов - алкалоид капсаицин. Как именно он влияет на мозг, учёным ещё предстоит выяснить.