10.01.2020, 15:48
Учёные назвали самую опасную для человека диету
ИА «Ореанда-Новости». Эксперты сравнили популярные системы питания для похудения и выявили самую опасную для человека, пишут «Известия».
Так, на первом месте среди опасных диет оказалась кетодиета. При этом способе питания резко сокращается количество углеводов и увеличивается количество белков. Учёные отмечают, что похудеть эта диета поможет, но долго на ней сидеть нельзя.
При кетодиете есть побочный эффект – кетоз. При нём организм начинает брать энергию из запасов жировой ткани. При распаде такого жира образуются кетоны (ацетон). Избыток кетонов ведет к появлению запаха ацетона изо рта, а в целом в организме происходит отравление.
Так, на первом месте среди опасных диет оказалась кетодиета. При этом способе питания резко сокращается количество углеводов и увеличивается количество белков. Учёные отмечают, что похудеть эта диета поможет, но долго на ней сидеть нельзя.
При кетодиете есть побочный эффект – кетоз. При нём организм начинает брать энергию из запасов жировой ткани. При распаде такого жира образуются кетоны (ацетон). Избыток кетонов ведет к появлению запаха ацетона изо рта, а в целом в организме происходит отравление.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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