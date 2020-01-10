Так, на первом месте среди опасных диет оказалась кетодиета. При этом способе питания резко сокращается количество углеводов и увеличивается количество белков. Учёные отмечают, что похудеть эта диета поможет, но долго на ней сидеть нельзя.При кетодиете есть побочный эффект – кетоз. При нём организм начинает брать энергию из запасов жировой ткани. При распаде такого жира образуются кетоны (ацетон). Избыток кетонов ведет к появлению запаха ацетона изо рта, а в целом в организме происходит отравление.