ИА «Ореанда-Новости» Учёные из Японии выяснили, какая группа крови является самой опасной при кровотечениях в результате травм. Группа специалистов опытным путём установила связь между группой крови и смертностью от ранений.Эксперты изучали данные более чем 1000 пациентов, которые поступали с травмами в больницы после аварий, драк и других происшествий.

Они проанализировали статистику смертности и установили, что наиболее опасной в данном случае является 1 группа крови. Люди с этой группой крови умирают в результате тяжёлых травм почти на 30% чаще, чем обладатели других групп. Смертность пациентов с другими группами крови составляла около 11%.

Причиной смерти становилась кровопотеря, так как 1 группа крови имеет плохую свёртываемость. Таким образом, люди с этой группой крови наиболее уязвимы при получении различного рода травм и ранений. Также учёные обнаружили, что в плазме крови 1 группы крайне низкие показатели содержания гликопротеина. Ряд других исследований показал, что женщины с 1 группой крови чаще страдают от послеродовых кровотечений.

Эксперты считают, что для обладателей 1 группы крови должны быть разработаны индивидуальные методики переливания тромбоцитов в экстренных ситуациях.

При этом, у людей, обладающих этой группой, ниже риск возникновения тромбоза и инфаркта из-за низкой свёртываемости. Однако некоторые исследователи из других стран засомневались в объективности данного исследования. Так как эксперименты проводились только среди населения Японии, возможно, что у других людей показатели будут отличаться. Для определения этого факта необходимо провести подобные исследования и в других странах.