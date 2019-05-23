23.05.2019, 22:19
Учёные назвали самый опасный вид курения
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты из Медицинского университета Южной Каролины заявили, что наиболее опасным для здоровья является курение сигарет без фильтра, пишут РИА Новости.
Учёные проверили информацию о сигаретах от 14 тысяч человек в возрасте от 55 до 74 лет. Оказалось, что риск рака лёгких от нефильтрованных сигарет в два раза выше, чем от обычных. Сигареты без фильтра повышают вероятность смерти на 30%.
Специалисты отмечают, что и сигареты с фильтром нередко становятся причиной онкологических болезней. Эксперты напомнили, что любое курение - это одна из главных причин возникновения рака лёгких.
Учёные проверили информацию о сигаретах от 14 тысяч человек в возрасте от 55 до 74 лет. Оказалось, что риск рака лёгких от нефильтрованных сигарет в два раза выше, чем от обычных. Сигареты без фильтра повышают вероятность смерти на 30%.
Специалисты отмечают, что и сигареты с фильтром нередко становятся причиной онкологических болезней. Эксперты напомнили, что любое курение - это одна из главных причин возникновения рака лёгких.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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