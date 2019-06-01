ИА «Ореанда-Новости». Ежедневное употребление всего 150 г черники снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 15%. К такому выводу пришли учёные из Университета Восточной Англии и Гарвардского университета. Специалисты провели исследование с участием 138 человек в возрасте от 50 до 75 лет, имевших лишний вес и проблемы с системой метаболизма.

Испытуемых разделили на три группы: первым полагалось съедать по 150 г черники в день, вторым – половину этой порции, третьи не употребляли эти ягоды совсем. Эксперимент длился полгода. В результате выяснилось, что за это время в первой группе у добровольцев улучшилось кровообращение, состояние сердца и прочность сосудов.

Риск развития заболеваний снизился на 12-15%, пишет American Journal of Clinical Nutrition. Кроме того употребление черники позитивно сказалось на тех, у кого были метаболические нарушения, высокое артериальное давление, повышенный сахар в крови, а также лишние жировые отложения на животе и талии.

Напомним, 31 мая были названы продукты, снижающие продолжительность жизни. По данным специалистов, самой вредной является пища с высокой степенью обработки. К ней относится еда, прошедшая несколько этапов промышленного воздействия и содержащая много сахара, красителей, ароматизаторов, жиров и соли. Эксперты сравнили данные о рационе и здоровье 105 тыс. добровольцев, а затем в течение 10 лет отслеживали их состояние. Выяснилось, что употребление продуктов с высокой степенью обработки на 11–13% повышает риск развития болезней сосудов и сердца. Кроме того, употребление более четырёх порций такой пищи в день на 62% увеличивает риск преждевременной смерти. А одна порция — на 18%.

Учёные рекомендовали снизить потребление хлебобулочных изделий, полуфабрикатов, газированных напитков, кукурузных хлопьев, восстановленных мясных и рыбных изделий.