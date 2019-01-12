ИА «Ореанда-Новости» Шоколад назвали эффективным средством в борьбе с респираторными заболеваниями и кашлем. К такому выводу пришли учёные из Университета Халла (Великобритания), пишет Daily Record.

Специалисты проанализировали состояние здоровья ста шестидесяти участников исследования, которые страдали от кашля. Спустя непродолжительное время после употребления чёрного шоколада и лекарств с добавлением какао, пациенты отметили улучшение самочувствия.

По заключениям исследователей, на улучшение здоровья испытуемых повлияло вещество теобромин (алкалоид какао), учёные выяснили, что оно лучше подавляет кашель, чем кодеин, который часто используется в лекарствах от простуды.

По словам профессора Алин Морис, руководителя отдела сердечно-сосудистых и респираторных исследований в Университете Халла, шоколад способен обволакивать горло блокировать нервные окончания - это и приводит к тому, что у человека снижается желание кашлять.

Специалисты считают, что кусочком шоколада, который следует рассасывать во рту, можно заменить некоторые медикаменты. Однако, учёные отмечают, что способностью подавлять кашель обладает только твёрдый шоколад. Напиток какао или горячий шоколад не подойдут, а могут, наоборот, ещё сильнее раздражить больное горло.

В начале сезона простуд, доктор Майкл Аллен из Университета Альберты, Канада, развеял некоторые мифы о народных методах лечения вирусных заболеваний. Так, учёный опытным путём выяснил, что приём витаминов C и D в разгар сезонных заболеваний не поможет избежать заражения. «Было доказано, что прием больших доз витамина С в некоторой степени помогает избежать простудных заболеваний, но только тем, кто подвергается сильным физическим нагрузкам. В остальном этот метод снижает риск всего на 3%» - считает доктор.

Неэффективные витамины доктор рекомендует заменить на препараты, содержащие в своём составе цинк. Проведя ряд исследований, специалист выяснил, что регулярное потребление цинксодержащих препаратов приводит к снижению среднегодового риска заболевания в 1,5 раза.

Снижает риск простудных заболеваний умеренное употребление алкоголя, при этом предпочтение лучше отдать винам, так как пиво, наоборот ослабит иммунную систему.