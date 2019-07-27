ИА «Ореанда-Новости». Учёные провели опыты и выяснили, что некоторые сладость могут стать причиной развития онкологических заболеваний, пишет «МК».



Так, оказалось, что наибольшую опасность представляют пирожные, которые покрыты цветной глазурью. Исследователи объясняют это тем, что в глазури есть красители на основе нефтепродуктов. И именно эти добавки провоцируют синдром гиперактивности, дефицита внимания и онкозаболевания.



Отмечается также, что опасны и леденцы, так как в них есть ГМО-сироп. Стоит отказаться от сладкой газировки и горячего шоколада, в котором есть трансжиры.