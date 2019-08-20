К таком выводу пришли учёные из Швейцарии. Они утверждают, что у людей, склонных к бессоннице, чаще находят ишемическую болезнь сердца и сердечную недостаточность. Они также подвержены инсультам.Учёные отмечают, что эти болезни могут быть связаны с плохим сном, однако он не является их причиной. При этом авторы исследования не советуют игнорировать бессоницу и обратиться к специалистам.