20.08.2019, 17:15
Учёные назвали смертельную опасность недосыпа
ИА «Ореанда-Новости». Эксперты выяснили, что те, кто страдают от нарушений сна, больше подвержены риску заболеваний сердца и развитию инсульта, пишет ТАСС.
К таком выводу пришли учёные из Швейцарии. Они утверждают, что у людей, склонных к бессоннице, чаще находят ишемическую болезнь сердца и сердечную недостаточность. Они также подвержены инсультам.
Учёные отмечают, что эти болезни могут быть связаны с плохим сном, однако он не является их причиной. При этом авторы исследования не советуют игнорировать бессоницу и обратиться к специалистам.
К таком выводу пришли учёные из Швейцарии. Они утверждают, что у людей, склонных к бессоннице, чаще находят ишемическую болезнь сердца и сердечную недостаточность. Они также подвержены инсультам.
Учёные отмечают, что эти болезни могут быть связаны с плохим сном, однако он не является их причиной. При этом авторы исследования не советуют игнорировать бессоницу и обратиться к специалистам.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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