ИА «Ореанда-Новости» В начале своей «жизни» Земля была «адским местом», где кипели и бурлили части раскаленных космических тел. Об этом рассказали геофизики из Вестфальского университета имени Вильгельма в Мюнстере.

Учёные руководством Кристиана Мааса заявляют, что на Земле когда-то был целый океан из расплавленной магмы, которым была покрыта вся поверхность планеты. Этот океан образовался 4,5 миллиарда лет назад после того, как новообразовавшаяся планета столкнулась с огромным неизвестным космическим телом. Исследователи полагают, что в результате этого столкновения образовалась Луна.

Раскалённый океан был глубиной несколько тысяч километров. Специалисты решили смоделировать процесс кристаллизации силиката, который наиболее широко представлен в земной коре, это было сделано для того, чтобы иметь представление о том, какие именно геологические процессы происходили после столкновения.

Как показали результаты эксперимента, минералы кристаллизовались из-за быстрого вращения Земли, которое в свою очередь также охладило раскалённый океан магмы. Как подчёркивают учёные, в разных частях планеты остывание заняло от тысячи до миллиона лет.