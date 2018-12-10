10.12.2018, 17:03
Учёные: новые аккумуляторы позволят заряжать телефон раз в неделю
ИА «Ореанда-Новости». Группа учёных под руководством нобелевского лауреата Роберта Граббса из Калифорнийского технологического университета утверждает, что в будущем смартфоны можно будет заряжать раз в неделю, потому что литий-ионовые батареи заменят на аккумуляторы на основе фтора.
Специалисты выяснили, что плотность энергии в батарее на фториде существенно превышает ту, которая есть в обычных аккумуляторах. Это позволяет им работать до десяти раз дольше. Правда пока это только теоретические выводы. Но если они подтвердятся, смартфоны с такой батареей смогут работать около семи дней без подзарядки. Тогда как сегодня телефона едва хватает на сутки активного использования.
Кроме того, исследователи уверены, что батареи на фториде могут быть полезны и в космической индустрии, тем более что они занимают намного меньше места, чем обычные.
Всё дело в типе электрохимической технологии, обеспечивающей питание устройств. В батареях на фториде есть положительно заряженные литиевые катионы. При полной зарядке запас катионов занимает анод батареи. Но это может работать и по-другому. Отрицательные ионы, такие как фторид, также могут создавать напряжение, необходимое для проведения электронов через проводник.
Учёные рассказали о попытках разработать перезаряжаемые аккумуляторы на основе фторида, которые были ещё в 1970-х годах. Тогда специалистам не удалось сделать так, чтобы такие батареи работали в условиях комнатной температуры. Полноценная работа была возможна только если их разогревали до 150 градусов по Цельсию. Сейчас учёные из США заявили, что у них это получилось. Чтобы добиться желаемого результата, исследователи добавили в аккумулятор жидкие компоненты. Хотя, по мнению самих инженеров, батареи всё ещё находятся на ранней стадии разработки. Однако они говорят о том, что их разработка – это важный шаг к массовому производству аккумуляторов на фториде.
Роберт Граббс получил Нобелевскую премию по химии в 2005 году «за вклад в развитие метода метатезиса в органическом синтезе».
Специалисты выяснили, что плотность энергии в батарее на фториде существенно превышает ту, которая есть в обычных аккумуляторах. Это позволяет им работать до десяти раз дольше. Правда пока это только теоретические выводы. Но если они подтвердятся, смартфоны с такой батареей смогут работать около семи дней без подзарядки. Тогда как сегодня телефона едва хватает на сутки активного использования.
Кроме того, исследователи уверены, что батареи на фториде могут быть полезны и в космической индустрии, тем более что они занимают намного меньше места, чем обычные.
Всё дело в типе электрохимической технологии, обеспечивающей питание устройств. В батареях на фториде есть положительно заряженные литиевые катионы. При полной зарядке запас катионов занимает анод батареи. Но это может работать и по-другому. Отрицательные ионы, такие как фторид, также могут создавать напряжение, необходимое для проведения электронов через проводник.
Учёные рассказали о попытках разработать перезаряжаемые аккумуляторы на основе фторида, которые были ещё в 1970-х годах. Тогда специалистам не удалось сделать так, чтобы такие батареи работали в условиях комнатной температуры. Полноценная работа была возможна только если их разогревали до 150 градусов по Цельсию. Сейчас учёные из США заявили, что у них это получилось. Чтобы добиться желаемого результата, исследователи добавили в аккумулятор жидкие компоненты. Хотя, по мнению самих инженеров, батареи всё ещё находятся на ранней стадии разработки. Однако они говорят о том, что их разработка – это важный шаг к массовому производству аккумуляторов на фториде.
Роберт Граббс получил Нобелевскую премию по химии в 2005 году «за вклад в развитие метода метатезиса в органическом синтезе».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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