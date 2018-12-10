Специалисты выяснили, что плотность энергии в батарее на фториде существенно превышает ту, которая есть в обычных аккумуляторах. Это позволяет им работать до десяти раз дольше. Правда пока это только теоретические выводы. Но если они подтвердятся,. Тогда как сегодня телефона едва хватает на сутки активного использования.Всё дело в типе электрохимической технологии, обеспечивающей питание устройств. В батареях на фториде есть положительно заряженные литиевые катионы. При полной зарядке запас катионов занимает анод батареи. Но это может работать и по-другому. Отрицательные ионы, такие как фторид, также могут создавать напряжение, необходимое для проведения электронов через проводник.Учёные рассказали о попытках разработать перезаряжаемые аккумуляторы на основе фторида, которые были ещё в 1970-х годах. Тогда специалистам не удалось сделать так, чтобы такие батареи работали в условиях комнатной температуры. Полноценная работа была возможна только если их разогревали до 150 градусов по Цельсию. Сейчас учёные из США заявили, что у них это получилось. Чтобы добиться желаемого результата, исследователи добавили в аккумулятор жидкие компоненты.Роберт Граббс получил Нобелевскую премию по химии в 2005 году «за вклад в развитие метода метатезиса в органическом синтезе».