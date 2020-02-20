ИА «Ореанда-Новости». В ледниках Тибетских вершин были обнаружены ещё неизвестные науке вирусы.

28 вирусов находились в замороженном состоянии высоко в горах на протяжении последних 15 тысяч лет. В 2015 году экспедиция, состоящая из американских и китайских учёных, извлекла керны из скважин на ледниках глубинной до 50 метров. Но только сейчас исследователи поняли, что обнаружили.

На протяжении нескольких лет образцы хранились в специальных холодильниках. В начале этого года учёным при помощи специальной технологии, которая позволяет оставить в живых вирусы при воздействии на ледник, разморозили извлечённые ими объекты.

Всего во льдах было обнаружено 33 вируса, 28 – неизвестны. Единственное, что выяснили учёные, 18 из них заражают бактерии. А свойствах остальных пока нет какой-либо информации.

Исследователи успокаивают и говорят, что поводов для беспокойства пока нет. Эти вирусы не опасны, они не станут причиной появления эпидемии и развития новой болезни, потому как представляют собой ДНК, не обладающей такими свойствами.