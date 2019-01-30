ИА "Ореанда-Новости". Кости черепа, обнаруженного в долине Салхит на северо-востоке Монголии, на текущий момент считаются единственным ископаемым гоминина эпохи плейстоцена, которые найдены на территории страны.

По данным нового опубликованного исследования Оксфордского университета, череп древнего человека, обнаруженный в Монголии и ставший причиной масштабной дискуссии в кругах учёных, действительно принадлежит самым ранним из современных людей. Анализ ДНК и радиоуглеродное датирование продемонстрировали, что единственное ископаемое гоминина эпохи плейстоцена, которому изначально присвоили имя Mongolanthropus, в действительности оказался останками современного человека. Жил представитель современного вида, по оценкам учёных, примерно 34 – 35 тысяч лет назад, пишет издание Naked Science.

В своей работе исследователи Оксфордского университета применили для радиоуглеродного анализа сильно загрязнённых фрагментов костей новую оптимизированную технику. В основе метода изучения извлечение только одной из аминокислот из костного коллагена.

В данном случае выбор команды учёных пал на гидроксипролин (HYP), на долю которого приходится 13% углерода в коллагене млекопитающих. Датирование именно этой аминокислоты обеспечивает эффективное удаление современных загрязняющих веществ из образцов. По итогам анализа учёные пришли к выводу, что возраст изучаемой особи сопоставим с верхнепалеолитической эрой. Как правило, её исследователи ассоциируют с современными людьми.

Кроме того, из костей удалось изъять фрагменты ДНК, с помощью которых команда учёных смогла воссоздать полный митохондриальный геном образца. Это также подтвердило догадку о том, что фрагменты костей принадлежат представителю современного вида человека. Чтобы больше узнать о генетике черепа, исследователи продолжают работу по формированию ядерной ДНК.