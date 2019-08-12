12.08.2019, 21:20
Учёные обнаружили акулу, которой около 500 лет
ИА «Ореанда-Новости». В Гренландии найдена акула, возраст которой около 500 лет, пишет «Лента.ру».
Сообщается, что предположительно, что акула родилась в 1505 году. Специалистам удалось установить её возраст по размеру - гренландские акулы растут всего на сантиметр в год и живут сотни лет. Длина этой особи составляла 5,4 метра.
Профессор Ким Пребел отметил, что это самый старый из ныне живущих видов позвоночных на планете, который сформировал несколько популяций в Атлантическом океане.
Сообщается, что предположительно, что акула родилась в 1505 году. Специалистам удалось установить её возраст по размеру - гренландские акулы растут всего на сантиметр в год и живут сотни лет. Длина этой особи составляла 5,4 метра.
Профессор Ким Пребел отметил, что это самый старый из ныне живущих видов позвоночных на планете, который сформировал несколько популяций в Атлантическом океане.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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