Сообщается, что предположительно, что акула родилась в 1505 году. Специалистам удалось установить её возраст по размеру - гренландские акулы растут всего на сантиметр в год и живут сотни лет. Длина этой особи составляла 5,4 метра.Профессор Ким Пребел отметил, что это самый старый из ныне живущих видов позвоночных на планете, который сформировал несколько популяций в Атлантическом океане.