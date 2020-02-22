ИА «Ореанда-Новости» . При изучении Арктических водоёмов в отдалённых регионах исследователи нашли ранее неизвестные виды водных обитателей. ToDay News Ufa сообщает, что новые виды рыб обнаружили в Корякии, на Камчатке и на Чукотке.

Найденные виды подводных рыб более 200 тысяч лет развивались и жили в изоляции от своих сородичей в малоисследованных и суровых областях севера. Новые виды, некоторые из которых уже названы реликтовыми, обнаружили с помощью авиации.

Учёные предполагают, что существа смогли выжить и приспособиться, поскольку погодные условия ледникового периода не смогли полностью заморозить места их обитания. В настоящее время исследователи изучают ДНК рыб, чтобы выяснить механизмы их эволюции и раскрыть свойства этих удивительных существ.