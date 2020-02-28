ИА «Ореанда-Новости» . Медики из Штатов, Китая и Германии провели исследования мозга более 300 пациентов, больных шизофренией, и выявили новый подтип данного заболевания.

В анализе принимали участие 307 испытуемых и шизофренией и более 350 здоровых людей. В результате исследования медики обнаружили два разных типа психического расстройства: при одном было выявлено значительное уменьшение количества серого вещества в мозгу, а во втором показатели оказались в пределах нормы. Таким образом, учёные зарегистрировали второй вид шизофрении, совершив важное медицинское открытие.

Уменьшение объёма серого вещества мозга при шизофрении наблюдалось примерно у 60% пациентов.