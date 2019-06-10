ИА «Ореанда-Новости». Учёные нашли следы того, что знаменитая чума Юстиниана охватила не только Византию, но и средневековую Британию, Францию, Испанию и другие уголки Европы. Об этом сообщил журнал PNAS.

Мария Спиру из Института изучения истории человечества в немецком Йене рассказала, что им удалось обнаружить несколько разных штаммов чумы. Это означает, что чумные палочки выработали схожие черты независимо друг от друга.

Чума Юстиниана стала первой из нескольких масштабных эпидемий с похожими симптомами. Она вспыхнула в Византии и в Средиземноморье в середине VI века и унесла более 100 млн человек. Другим похожим эпизодом в середине XIV века стала «черная смерть», которая уничтожила около одной трети всего населения Европы.

Напомним, в прошлом году группа археологов из Швеции, Дании и Франции обнаружила старейший в мире след ДНК бактерии чумы Yersinia pestis в одном из коллективных захоронений на территории юго-западной Швеции. О находке сообщили в Гетеборгском университете. Следы бактерии удалось найти в крупном захоронении, сделанном около 5 тыс. лет назад в районе города Фальчепинг, благодаря современным технологиям ДНК. Yersinia pestis обнаружена в скелетах крестьян, живших около 4900 лет назад. По словам исследователей, находка может служить доказательством первой в истории пандемии, поразившей население вдоль торговых путей из Европы в Азию. Как пояснил археолог Гетеборгского университета Карл-Йоран Шёгрен, ранее научное сообщество относило происхождение Yersinia pestis к Азии.



