Успех в борьбе с недугом зависит от количества этих клеток в организме женщины.

Открытие принадлежит учёным из Института Фрэнсиса Крика и Королевского колледжа британской столицы. Они обнаружили в тканях молочной железы женщины новый тип иммунных клеток. Их уникальность состоит в том, что при большой их концентрации в организме человека, рак груди может обойти стороной. Таким образом, количество этих иммунных клеток повышает вероятность выживания в случае возникновения раковых опухолей в груди.

Если углубиться в научную тематику, то речь идёт о так называемом специфическом подтипе гамма-дельта-Т-клеток. Их присутствие в организме человека связано с процессом повторного возвращения ракового заболевания молочных желез, причём ремиссия заболевания происходила трижды. Стоит отметить, что гамма-дельта-Т-клетки ранее уже были обнаружены в области кишечника и в кожных покровах человека. Однако, их обнаружение в тканях молочных желез помогло исследователям сделать вывод о снижении риска заболевания раком груди.

Напомним, что каждый год регистрируется около пятидесяти пяти тысяч новых случаев заболевания раком груди. Пятнадцать процентов из этого числа являются трижды негативными. Под этим подразумевается бесполезность использования гормональной терапии – клетки опухоли на неё просто не реагируют. Применения химиотерапии способно задержать рост такого вида опухолей лишь на короткое время.

Британские исследователи считают, что их открытие ускорит поиск новых лекарственных препаратов и новых методов лечения, способных приостановить и ликвидировать рост раковых заболеваний груди.