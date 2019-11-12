Учёные предполагают, что Австралия является родиной гигантских пингвинов. Отмечается, что рост таких животных был около 160 сантиметров, а вес достигал 80 килограммов. Возраст самых древних останков составляет 62 миллиона лет. Сейчас рост наиболее крупный пингвинов не более 120 сантиметров.Эта находка позволит учёным лучше понять эволюцию пингвинов и даст ключ к понимаю их прошлого.