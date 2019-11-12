12.11.2019, 18:11
Учёные обнаружили огромного окаменелого пингвина
ИА «Ореанда-Новости». В Новой Зеландии учёные нашли останки гигантского доисторического пингвина, пишет «МК» со ссылкой на Science Daily.
Учёные предполагают, что Австралия является родиной гигантских пингвинов. Отмечается, что рост таких животных был около 160 сантиметров, а вес достигал 80 килограммов. Возраст самых древних останков составляет 62 миллиона лет. Сейчас рост наиболее крупный пингвинов не более 120 сантиметров.
Эта находка позволит учёным лучше понять эволюцию пингвинов и даст ключ к понимаю их прошлого.
Учёные предполагают, что Австралия является родиной гигантских пингвинов. Отмечается, что рост таких животных был около 160 сантиметров, а вес достигал 80 килограммов. Возраст самых древних останков составляет 62 миллиона лет. Сейчас рост наиболее крупный пингвинов не более 120 сантиметров.
Эта находка позволит учёным лучше понять эволюцию пингвинов и даст ключ к понимаю их прошлого.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии