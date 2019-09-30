ИА «Ореанда-Новости». Немецкие учёные пришли к выводу, что экономный режим стирки может быть опасен для здоровья, пишут «Известия».



Учёные утверждают, что на одежду могут попасть опасные бактерии из остатков воды, которая скапливается на резиновых уплотнителях, или при полоскании холодной водой без добавления моющих средств.



Однако российский врач-терапевт Татьяна Романенко со скепсисом отнеслась к такому выводу, пишет News.r. При этом врач отметила, что вещи тех, кто заболел, лучше стирать отдельно. При этом после стирки машинку надо продезинфицировать.